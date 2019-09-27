Европа благословила белорусских миротворцев в Донбассе

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести миротворческий контингент на границу России и Донбасса могло быть заранее согласовано с Европой.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко выходит на уже разминированное поле. Не опасаясь ничего. Он может рассчитывать на то, что его инициатива не будет отвергнута с негодованием. Не общеевропейское ли это решение? Оно же устраивает многих — в Европе точно. Все это должно будет быть сделано под эгидой ОБСЕ. Если батька с благословения Европы и при непротивлении Москвы и Киева решит ввести тысячи своих пограничников в Луганскую и Донецкую области — так и будет», – убежден эксперт.

По его словам, если такое решение будет принято, Белоруссия получает исключительно политическую выгоду.

«Это набор сильных политических очков. Выход Белоруссии из изоляции. После минских соглашений реноме Лукашенко изменилось. В положительную сторону. Респектабельности прибавилось. При этом миротворчество обременительно для бюджета. Но вот что будет работать на положительный имидж Белоруссии — ее миротворцы не негры, и не поляки. Их на Донбассе все будут воспринимать как своих», – сказал Николайчук.