Европа боится, что Россия и США её поделят «как Африку» – Бортник

Визит в Киев четырех европейских лидеров был попыткой показать США свою влиятельность и субъектность.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью ютуб-каналу «Политека», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активность Европы обусловлена не только желанием усесться за переговорный стол. Европа этими визитами на Украину показывает, что она влиятельный игрок и определяет будущее Украины», – сказал Бортник.

Он уточнил, что Европа сейчас решает, помогать или не помогать Украине, принимать ли ее в ЕС.

«За столом, где будет решаться будущее украино-российской войны, будут решаться и вопросы тарифов международной торговли, и реальные зоны экономического и политического влияния. Европа не хочет, чтоб ее делили, как Африку 200 лет назад.

Если США и Россия договорятся, это будет означать, что часть Европы окажется под неформальным влиянием России, а часть – под американским влиянием. А Британии и Франции – что осталось. Не хочу показывать эти фигуры в эфире, нас тогда забанит Ютуб», – сказал Бортник.