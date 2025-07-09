Европа боится стать призом, который разделят Трамп и Путин

Анатолий Лапин.  
09.07.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 346
 
Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Европейские элиты опасаются, что Дональд Трамп и Владимир Путин, договорившись по Украине, фактически разделят контроль над континентом.

Об этом в эфире видеоблога «Надежда» заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские элиты опасаются, что Дональд Трамп и Владимир Путин, договорившись по Украине, фактически разделят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если сейчас Европа пойдет на завершение войны — это будет поражением Европы, не Украины… Реалии таковы, что Европа боится даже уже не столько наступления России, сколько понимает, что в случае, если сегодня закончится война, может оказаться, что поражение нанесено не Украине. Украина как раз просто сможет передохнуть. Украина, хоть и в принципе может потерять территорию, но при этом сохранит свою государственность, сохранит выход к морю и так далее.

Европа понимает, что она становится призом в войне, который могут поделить между собой США и Россия. Призом, который сделает Европу полностью зависимой от цен на газ, которые будут решаться консенсусом между Вашингтоном и Москвой», – заявил Бондаренко.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить