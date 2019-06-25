25.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Европа больше не хочет терять миллиарды из-за антирусских заскоков Украины

На примере возвращения российской делегации в ПАСЕ Европа дала понять, что не хочет дальнейшего продолжения санкций и не хочет ежегодно терять из-за Украины по 400 миллиардов долларов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта и бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что уже сегодня, несмотря на все еще действующие санкции, немецкие компании усиливают свое сотрудничество с Россией.

«Сегодня по ПАСЕ четко дали понять, что с русскими, начиная от Трампа и особенно Европа, особенно Италия, зная товарообороты как человек, который контролировал 70% перевозок из Италии, – это путь в никуда. Они теряют в Европе 400 миллиардов долларов… Запад из-за того, что поддерживает Украину, теряет, одна Европа – 400 миллиардов. Что не мешает открыть самый новый завод «Мерседеса» под Москвой, что не мешает «Сименсу» давать три миллиарда на скоростное железнодорожное движение», – заявил Червоненко.

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