Европа будет проглатывать всё больше по мере продвижения ВС РФ – крымские эксперты

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Смена риторики европейских политиков о принадлежности Крыма России в исторической ретроспективе связана с ходом СВО. Смысловые посылы будут меняться и в дальнейшем, но суть от этого не меняется – конфликтом на Украине дело не ограничится, поскольку противостояние цивилизационное.

Об этом заявили участники пресс-конференции в Симферополе, посвященной десятой годовщине начала Русской весны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, слова польского президента Анджея Дуды о российской принадлежности Крыма нужно относить именно к ситуации на фронте.

«Понятно, что подобные заявления определяются ходом специальной военной операции, и если посмотреть риторику европейцев годичной давности, когда говорилось о том, что Украина в границах 1991 года на момент обретения независимости, то потихоньку она начинает смещаться. Это показывает пределы определённого торга. Разумеется, пока говорить о каких-то параметрах соглашений рано, но прощупывание позиции, реакции на подобные заявления ведётся», – уверен он.

Эксперт напомнил, что на переговорах в Стамбуле Россия была готова подписать соглашение на менее комфортных для себя условиях. Не исключено, что в перспективе новые договоренности будут касаться судьбы уже не только Украины.

«Россия находится в конфликте с западным миром вокруг Украины, и судьба Украины не остановит этот конфликт, не исчерпает противоречия, которые объективно существуют между Россией и Соединёнными штатами, Европой, Великобританией. Было бы чрезвычайно оптимистично считать, что мы добились всех поставленных целей СВО, и на этом всё прекратится, мы заживем, как прежде, санкции с нас сняли, мы подписываем соглашение с Европой и ездим по всему миру. Нет, тот мир закончился, и навсегда», – подчеркнул Бедрицкий.

Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселёв считает, что риторика европейских политиков имеет своей целью умерить аппетиты России.

«Нате вам земли, которые и так никогда не были украинскими, а вы выводите войска из Херсонской и Запорожской областей, и мы устроим мир, Украина вступит в НАТО. Так подкармливают рыбу в пруду, закидывая ей приманку, чтобы после её поймать. Мы вступили в такой важности конфликт и столкновение, что Украина – это эпизод, фрагмент исторической драмы. Пока что мы гордые, в одиночестве, но рано или поздно наши пассивные вероятные союзники, может быть, подключатся к этой великой битве, которая, в конце концов, определяет выбор цивилизации. И мне особенно приятно, что наш Крым стал тем кристаллом в перенасыщенном растворе, вокруг которого кристаллизуется новая масса нового мира, и мы все вместе участвовали в том процессе, который сделал его таким кристаллом», – подчеркнул Киселев.