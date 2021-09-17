Европа доигралась: Россия приступила к переработке экспортируемого газа – Хазин

Россия может отказаться от поставок газа для химических заводов Европы.

Об этом в интервью youtube-каналу Sputnik на русском заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас строятся совершенно колоссальные газохимические и нефтехимические заводы. Мы скоро им перестанем поставлять газ, который сейчас идет как химическое сырье. Вы хотите делать продукцию из него? Покупайте у нас эту продукцию… «Так у нас есть свои заводы»… Хорошо, обеспечивайте их своим газом. Нету газа? Закрывайте заводы.

Мы будем делать то же самое, что сделал Китай с редкоземельными элементами. Он сделал на их основе промышленность и стал продавать по дешевке по всему миру. В результате по миру все заводы закрылись. И теперь Китай начинает шантажировать.

А что нам мешает? Наши заводы уже строятся. Европа со своей дурью очень скоро окажется в сложном положении. Не хотят они дружить, вводят санкции. А что мы можем сделать?», – сказал Хазин.