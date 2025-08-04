Европа должна перестать угрожать России, если так боится её нападения – экс-ЦРУшник
В то, что Россия нападет на Европу, верят только выпавшие из пространства и времени прибалты.
Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что некоторые из них действительно верят, что русские нападут. Есть люди, например, в Прибалтике, которые не поняли, что Советский Союз распался, и что не было ни малейших доказательств того, что у Путина были какие-то планы напасть на Европу, пока не произошел переворот в Киеве в феврале 2014 года.
После того, как НАТО усилила украинскую армию до такой степени, что она стала самой мощной в Европе за исключением России, тогда, конечно, все и началось. Но до этого никаких доказательств не было», – сказал Макговерн.
Он считает, что и в украинской кампании Россия была готова остановиться уже через несколько недель, что подтверждают члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Однако Западу понадобилось «накормить жадных военных промышленников».
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