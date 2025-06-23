Европа – эгоистка, купи нам «Пэтриот» – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
23.06.2025 11:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Европа должна отказаться от своих собственных систем ПВО в пользу Украины.

С таким требованием в эфире телеканала ВВС выступил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа должна отказаться от своих собственных систем ПВО в пользу Украины. С таким требованием...

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«Европа должна избавиться от своего традиционного эгоизма и покупать для Украины. Есть, где покупать – можно в Саудовской Аравии. Больше всего «Patriot» в Саудовской Аравии и в Японии – почти до 30 систем. Можно покупать на Ближнем Востоке, можно договориться при содействии Соединенных Штатов. Соединенные Штаты так же имеют 60 систем, но они не хотят нам продавать.

В Германии осталось либо 8, либо 9 «Patriot», батарей. Германия прямо сейчас принимает «Arrow 3», третью версию израильской противоракетной системы и поэтому, в принципе, могла бы поделиться своими системами, именно «Patriot», потому что это замена уже на новую. Так, как поделился Израиль, заменив на новую, поделился теми, что были раньше», – заявил Бадрак.

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