«Европа – это машинист, ведущий состав с евреями в Освенцим» – Арестович

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для победы нужно лишь две вещи: удача и плохой противник. У русских против Евросоюза есть и то, и другое.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил предатель Донбасса советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в минской контактной группе Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сравнил украинцев с евреями, которых европейцы аккуратно везут на уничтожение в лагеря.

«Запад находится в так называемой дилемме машиниста, это философская дилемма, сформулированная западными философами. А выглядит она так: вы очень хороший, искусный машинист, вы прекрасно водите поезда, ни одного опоздания за 20 лет, экономите топливо, висите на доске почёта, и всё хорошо. И сейчас в очередной раз вы ведёте этот поезд, ведёте безупречно, вы высокий профессионал, вас уважают все, безупречная репутация. Одна проблема: вы везёте евреев в Освенцим. А как машинист – вы очень хороший. И Запад так и действует.

Правда, и проблема заключается в том, что Запад декларирует одно – например, политику ценностей, а проводит политику realpolitik. И мы, украинцы, чувствуем это очень хорошо, именно потому президент не удивлён. А русские этим очень довольны, потому что они знают, куда атаковать. Всегда можно предъявить, что, ребята, да, защита интересов Украины, а потом – бац, ой, «Северный поток-2», договорились. Ну как так?» – сокрушался Арестович. «Ситуация идеальная. Наполеон говорил, что для победы, для того, чтобы прослыть гениальным полководцем, нужно лишь две вещи: удача и плохой противник, который не умеет воевать. Вот, у русских есть и то, и другое очень много лет», – страдает советник Зе-офиса.