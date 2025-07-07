Европа фатально недооценила возможности России – швейцарский полковник
Европейцы изначально неправильно оценили возможности России вести боевые действия, и поэтому сегодня никто не может помешать армии РФ освобождать города и двигаться к границе с НАТО.
Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы помним, что с первых дней российской спецоперации европейцы, особенно французы, говорили, что цель европейцев – заставить Россию потерпеть поражение. Хотя они и не знали, как именно это сделать.
На самом деле, в тот момент они предполагали, что масштабных и жестоких санкций будет достаточно, чтобы российская экономика рухнула, и, следовательно, в России возник какой-то политический кризис, который привел бы к смене режима или чему-то подобному.
Именно это и имели в виду европейцы. Но они так и не определили, что может стать успехом для Украины. И за последние два года, особенно после так называемого контрнаступления летом 2023 года, мы знаем, что у Украины нет возможности и сил, чтобы изменить ход военных действий в Европе и на Украине», – сказал Бод.
«Поэтому всё, что сделали европейцы, было своего рода разрозненными действиями, лишь бы что-то сделать. Они не хотели, чтобы их поймали на бездействии. Но это что-то никогда не было скоординированным, спланированным или продуманным для достижения какого-либо успеха.
Задача заключалась в том, чтобы ослабить Россию на поле боя, чтобы у нее было как можно больше потерь. Поэтому европейцы приложили все усилия, чтобы обеспечить Украину возможностями и средствами для производства и использования беспилотников.
Но мы знаем, что беспилотники даже если их массовое использование на поле боя – это реальное изменение по сравнению с предыдущими конфликтами. Но с другой стороны, мы знаем, что нельзя выиграть войну, просто отправляя беспилотники», – подытожил он.
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