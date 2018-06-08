08.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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“Европа готова радостно броситься в объятия Путина”

У президента Российской Федерации на руках много козырей, с которых он готов зайти, чтобы навсегда закрепить статус Крыма как российской территории.

Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

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По его словам, российский лидер хочет от европейских коллег отмены санкций и признание статуса Крыма взамен на ряд уступок со своей стороны.

«Если говорить просто, суть в чем? Путин взял карты себе, козырей набрал немножко, для того, чтобы убрать напряжение и оставить себе Крым. То есть, задача-максимум – Крым остается в составе РФ. И это не обсуждаемый отныне вопрос, но мы отдаем Донбасс, отдаем Сирию, а вы снимаете все санкции. И дружим как раньше. То есть Путин остается с Крымом и как будто ничего не было. Европа готова радостно броситься в объятия Путина. Об этом свидетельствуют очень много факторов, начиная от приездов к нерукопожатному Путину Меркель, Макрона и прочих лидеров Европы. Пожимали нерукопожатную руку», – заявил Гордон.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Гордон заявил, что мало кто из мировых лидеров может разговаривать на равных с умнейшим Путиным.