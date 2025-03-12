Европа готовит грязную провокацию для возвращения США в войну – Лавров

Антироссийски настроенные страны ЕС будут пытаться оказывать давление на команду Трампа, чтобы заставить США вернуться к антироссийской войне.

Об этом на встрече с американскими журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И они что-то готовят для того, чтобы оказать давление на администрацию Трампа, и заставить их вернуться к агрессивным действиям против России», – сказал Лавров.

«Говоря об искренности наших западных друзей, Европа и Великобритания, конечно, хотят, чтобы все продолжалось. То, как они приняли Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне – это признак того, что они хотят поднять ставки.

«Но больше меня волнует это увлеченность миротворческими силами. Макрон предлагает: «Остановимся на месяц, будем использовать миротворческие силы, посмотрим, что делать дальше».

Во-первых, это [временное перемирие] не то, что требуется для того, чтобы положить конец этой войне, которую Запад ведет против нас руками Украины при их прямом военном участии. Вы знаете это.

Если расширение НАТО признается, по крайней мере, Дональдом Трампом, как одна из первопричин, то тогда присутствие войск и стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на земле Украины, это тоже та же самая угроза. Мы не примем это ни при каких условиях.

С нами никто не говорит. Как они говорят: «ничего об Украине без Украины», но при этом всё о России без России. Кстати, Трамп, когда ему задали вопрос по поводу миротворцев, он сказал, что об этом говорить пока рано, но обычно нужно с согласия сторон», – добавил дипломат.