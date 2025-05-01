Европа готовит запасной план на случай, если Трамп все же договорится с русскими и отменит санкции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью британской Financial Times заявила о том, что ЕС готовит «план Б» по сохранению экономических санкций против России, на тот случай, если администрация президента США Дональда Трампа отменит их в одностороннем порядке и будет стремиться к сближению с Москвой.

По словам Калласс, «план Б» пригодится европейцам в том случае, если Трамп выйдет из переговоров по Украине, как он угрожал ранее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Также «план Б» введут в действие, если Венгрия заблокирует продление санкций блока в июле этого года. В то же время, Каллас говорит, что Брюссель все еще сосредоточен на том, чтобы все государства-члены имели одинаковую позицию.

«План Б существует, но мы должны работать над планом А, — сказала она. — Если сразу переключиться на план Б, он и реализуется»., – подчеркнула еврокомиссар, добавив, что переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами по сохранению санкций продолжаются.

«Вопрос в том, захотят ли сами американцы уйти», — сказала Каллас в интервью. — «Мы видим признаки того, что они обдумывают возможность покинуть Украину и не пытаться достичь сделки с Россией — потому что это слишком сложно».

Предложения Трампа о восстановлении экономических связей с Москвой как части мирного плана вызвали опасения, что некоторые страны ЕС потребуют от Брюсселя также начать отмену санкций в отношении России уже в ближайшие месяцы, отмечает издание.

Чиновники ЕС также обеспокоены возможными последствиями, если США позволят своим компаниям возобновить экономическое сотрудничество с Россией, тогда как европейскому бизнесу это по-прежнему будет запрещено.

Ранее FT сообщала, что одной из возможных схем станет принятие санкций на национальном уровне для обхода вето Будапешта — например, Бельгия может продлить заморозку российских государственных активов на сумму €190 млрд путём королевского указа.

Каллас признала, что в некоторых столицах ЕС уже ведутся обсуждения возможности следовать за США, если те выйдут из украинского конфликта и перезапустят отношения с Россией:

«Очевидно, такие разговоры действительно идут в некоторых странах. И, возможно, есть надежда, что нам больше не придётся поддерживать Украину», — отметила она. — «Но это ложная надежда. Если учесть, что Россия тратит более 9% ВВП на оборону — они захотят использовать эту силу снова».

Каллас заявила, что Европа может взять на себя дополнительные финансовые обязательства по помощи Украине в случае ухода США, но признала: «Что касается военной поддержки — заменить американцев будет, конечно, гораздо труднее».

По её словам, Брюссель и другие европейские столицы продолжают убеждать США, что исход этой войны напрямую затрагивает и их интересы: «Россия не должна получить всё, чего она хочет».

Каллас подчеркнула, что ни одна страна ЕС не признает Крым частью России — этот пункт входит в американское предложение, но является «красной линией» для Киева и ЕС:

«Я не вижу, чтобы мы когда-либо могли принять такое. Но, конечно, мы не можем говорить от имени США. Что они решат — это их дело. Со стороны Европы мы повторяли это снова и снова: Крым — это Украина».