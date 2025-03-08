Устойчивого мира ждать не стоит, поскольку Европа вовсю готовится к войне, а команда Трампа долго у власти не удержится.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат адвокат, а ныне волонтер Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа готовится воевать всерьез. И готовится очень давно. Пока Европа радовалась тому, что были байденята, которые сливали бабло, чтобы его попилить самим, но что-то перепадало и зелебобикам. Причем в количествах достаточных, чтобы держать фронт. И до сих пор этих денег более чем достаточно, чтобы держать фронт. Фронт не движется. Он просто стоит плюс-минус. А это время Европа использовала для того, чтобы готовиться к действительно серьезной войне с Россией. Когда закончатся салорейховцы, они найдут, кому там повоевать. Надо до действующей линии соприкосновения дотащить тех, кто будет воевать. И пока там, поверьте, народа достаточно. Европа вовсю милитаризируется, наращивает производство всего-всего военного», – сказала адвокат.