Европа и «Газпром» готовятся к приостановке транзита через Украину

03.07.2019, Киев, Игорь Петров

Прекращение транзита российского газа через Украину не станет неожиданностью для Европы, которая уже подготовилась к такому сценарию.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские партнеры сейчас активно готовятся при участии «Газпрома» к любому возможному «веселью» 1 января, как Миллер говорил. После 2009 года Европа активно развивала и сеть интерконнекторов из сети подземных хранилищ газа. В этом принципиальное отличие ситуации 2019 года от ситуации 2009 года.

В 2009 году Европа была не готова к остановке транзита российского газа. В 2019 году стресс тесты показали, что до двух месяцев они выдерживают при самом жестком сценарии с учетом климата, с учетом того, что есть «Северный поток-1», с учетом того, что есть газ в хранилищах. Я не думаю, что [остановка транзита] вызовет какой-то кризис 1 – 2 января», – сказал Землянский.

С этим мнением согласен и главный редактор журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич.

«По сравнению с 2009 годом только у «Газпрома» шесть газовых хранилищ, плюс закачанное на территории Голландии. Если они сейчас все зальют, то они наверняка перезимуют. С учетом того что первый «Северный поток» уже какие-то чудеса показывал (у него проектная мощность 55, а он прокачал через себя 68), то есть какой то запас прочности. Они как-то видимо намерены перезимовывать», – отметил Марцинкевич.