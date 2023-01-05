Европа и США не готовятся к крупной войне – Ваджра
Несмотря на показную храбрость, Европа и США не готовы к ведению крупномасштабной войны.
Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа в глобальном масштабе к войне не готова. У неё для войны ничего нет. К любой войне, тем более масштабной, необходимо готовиться. В Европе пока только ртами работают.
А это ж серьёзные вещи. Если вы собрались воевать с Россией, которая несколько раз вам перепахивала аж до Берлина и Парижа. А я не вижу, чтобы они к этому предприятию готовились. Да, попытки есть, но пока не очень впечатляющие», – сказал он.
Ваджра напомнил, что для большой войны нужна промышленность, а на «постиндустриальном» Западе заводов почти не осталось.
«Представьте себе ту ситуацию, которая раскручивается сейчас (в Европе – прим.) в экономическом, в социальном плане. Чтобы поддерживать боевые действия, необходимо, чтобы промышленность непрерывно работала – сталь выплавлялась, машиностроение с размахом работало.
А у них, наоборот, всё сворачивается и вывозится. И у американцев тоже большие проблемы с этим», – добавил историк.
Спасибо!
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