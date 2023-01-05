Европа и США не готовятся к крупной войне – Ваджра

Владимир Гладков.  
05.01.2023 21:09
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Общество, США


Несмотря на показную храбрость, Европа и США не готовы к ведению крупномасштабной войны.  

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Несмотря на показную храбрость, Европа и США не готовы к ведению крупномасштабной войны.   Об...

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«Европа в глобальном масштабе к войне не готова. У неё для войны ничего нет. К любой войне, тем более масштабной, необходимо готовиться. В Европе пока только ртами работают.  

А это ж серьёзные вещи. Если вы собрались воевать с Россией, которая несколько раз вам перепахивала аж до Берлина и Парижа. А я не вижу, чтобы они к этому предприятию готовились. Да, попытки есть, но пока не очень впечатляющие», – сказал он.  

 

Ваджра напомнил, что для большой войны нужна промышленность, а на «постиндустриальном» Западе заводов почти не осталось.  

«Представьте себе ту ситуацию, которая раскручивается сейчас (в Европе – прим.) в экономическом, в социальном плане. Чтобы поддерживать боевые действия, необходимо, чтобы промышленность непрерывно работала – сталь выплавлялась, машиностроение с размахом работало.  

А у них, наоборот, всё сворачивается и вывозится. И у американцев тоже большие проблемы с этим», – добавил историк.  

 

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