Европа и США столкнутся с дефицитом бензина и керосина – и «миллиардными переплатами»

01.06.2022  18:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


В странах Европы и США во время летних курортов ожидается большой спрос на нефтепродукты, что на фоне ограничительных мер в отношении России неизбежно приведет к дефициту бензина и керосина

Об этом говорили участники круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах Европы и США во время летних курортов ожидается большой спрос на нефтепродукты,...

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«Мы входим в такой период высокого спроса, то есть традиционно 1-2 квартал идут пониже, 3-4 – повыше, скорее всего, мы будем больше 100 млн баррелей в сутки. В Европе и США начинается высокий спрос, курортный сезон, и здесь конечно следует ожидать, особенно на фоне тех ограничений, о которых мы говорим, определенного дефицита бензина, керосина, вот такое лето достаточно напряженное», – рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин добавил, что пока страны ЕС вводят свои ограничения на поставки нефти и газа, Россия уже меня свой курс на азиатское и южное направление.

«У нас уже и логистика начинает меняться в сторону азиатского и южного направления. Более того, я думаю, что мы поменяем логистику поставок быстрее, чем эти санкции начнут реализовываться, то есть – вступят в окончательную силу.

Европейские политики действительно во многом здесь обрекают свои экономики на дополнительные издержки. Я думаю, что до конца года переплата европейцев по нефти и газу в совокупности – это не меньше половины триллиона долларов за год», – подчеркнул Пикин.

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