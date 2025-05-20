Европа и Украина будут назначены крайними за войну – киевский эксперт
Европейские страны пытаются сохранить своё геополитическое влияние ценой сотен тысяч украинских жизней.
Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Трампа главное, чтобы эта война не ассоциировалась с ним. Ему главное, чтобы это осталось войной Байдена, войной демократов. Даже то, что требует Путин, его устраивает. Ему главное, чтобы он вышел и мог сказать, вот была страшная война Байдена, я ее условно остановил, я молодец, дайте мне Нобелевскую премию мира.
Европе нужно другое. Франции, Германии, Великобритании нужно, чтобы еще какое-то время этот конфликт продолжался, чтобы вовлечь Трампа, чтобы сделать это войной Трампа.
Ну а стратегическая задача Европы – она чувствует, что вот в этом переходе из старого мира глобализации в новый мир государств и цивилизаций Европа в каком-то смысле назначена крайней. Именно она теряет свое геополитическое, геоэкономическое влияние, падает качество жизни. И на этом фоне Европа всеми силами пытается цепляться за старый мир ценой украинских жизней», – сказал Щелин.
«А у Украины выбор гораздо более худший. Украина, конечно, тоже бы хотела мир, только ее не устраивает, что цена этого мира, чтобы Украина была крайней.
Потому что в сухом остатке получается, что Украина за три года единственное, что приобрела – это сотни тысяч погибших и потерю четырех регионов. И вот это украинское руководство продать своему населению не может.
И дальше начинается, знаете, как в казино – что делает 99% людей, когда они проиграли в казино 1000 долларов? Проигрывает вторую тысячу. Ну, надо же попытаться отыграться. Требуется безумная психологическая взрослость, мужество и, банально, хоть какая подготовка государственная, чтобы принять ответственность за поражение», – подытожил он.
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