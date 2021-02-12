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12.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Европа имеет двойной навар с украинских гастарбайтеров – киевский эксперт

Новости Украины

Не менее половины средств, поступающих от заробитчан на Украину и фактически удерживающих экономику страны от краха, возвращается обратно в Европу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас в основном экономика держится за счет заробитчан, которые поехали за границу. В прошлом году они прислали 12 миллиардов долларов и закрыли наш платежный баланс. То есть, только за счёт тех небезразличных людей, которые до сих пор верят в нашу страну, и, слава Богу, хочу их поблагодарить, у нас держится страна на плаву, потому что были бы давно банкротами.

Дальше, куда заходят эти деньги? Куда они по цепочке идут? Они идут в магазин, где покупают импортные товары. То есть, Европа снова в двойном плюсе, условно говоря. Они забрали у нас самых работоспособных людей, они работают на их заводах, они присылают деньги, их семьи идут в магазины…» – говорил Загородний.

«Логистика выстроена», – отметил модератор конференции политолог Вадим Карасёв.

«Да логистика. И они возвращают эти 15 миллиардов, половину точно возвращают назад», – добавил эксперт.

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