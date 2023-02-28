Европа хочет видеть своим президентом Владимира Путина

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Жесточайший энергетический кризис и грабительские нападки США привели к тому, что Европа разочаровалась в либеральной политической системе, и стала тяготеть к сильным и независимым президентам вроде Владимира Путина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы, экономист Владислав Гинько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дополнительные издержки Европы на энергетические товары в 2022 году составили порядка восьмисот миллиардов долларов. Ситуация такова, что они переплачивают из-за того, что случилось с «Северным потоком». У них бензин дороже, чем в США, и за газ они платят больше. Это общая проблема для всех 27 стран Евросоюза. Сейчас каждая из стран понимает, что принципиально ничего не поменяется, если они даже в рамках Еврозоны не могут защитить собственные интересы, которые заключаются в том, чтобы покупать энергетические товары по приемлемым ценам. А их заставили покупать у США, которые стали лидером в мире по поставкам СПГ», – сказал Гинько.

Он подчеркнул, что при этом Вашингтон выглядит для Европы не союзником и партнёром, а лицемерным грабителем.

«США постоянно говорят, что надо развивать другие отрасли, а сами очень активно зарабатывают на нефти, на СПГ. Для них это вообще необходимость, потому что – у них экспорт меньше импорта, они забирают из мировой экономики больше, чем отдают. Поэтому повышение экспортных выгод для США – не просто так. То, что они пытаются на этом зарабатывать – это попытка показать, что они нужны в мире не только как потребитель, а ещё что-то могут поставить», – добавил экономист.

По словам Гинько, жители Европы разочаровались в западных политиках, и предпочли бы иметь сильного президента вроде Владимира Путина.

«У ЕС проблема не только в экономике, но и в том, что они все разочаровались в политических руководителях. Если посмотреть рейтинги Шольца, Макрона – они все тридцать-сорок процентов. А если им предложить, какого лидера они бы хотели видеть в качестве главы своего государства, я уверен, Путин набрал бы номер один во всех этих странах. Они просто боятся в этом признаться. Потому что на самом деле наш лидер привлекателен для других стран, потому что он отстаивает интересы собственного государства», – подытожил он.

«Действительно. Симпатичный, на коне, борется с мигрантами. Мне рассказывали такие вещи в других странах», – согласился ведущий.