Европа крайне недовольна демонстративными обидами Зеленского

21.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует обиду на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а в Европе к этой обиде относятся цинично.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского и его команды накопилось в какой-то мере аргументированная обида в отношении Европы. И тот выпад, который прозвучал (на пресс-конференции Зеленского) в сторону США – это своего рода крик о помощи в этой ситуации. Говорят, что на днях украинский парламент обратится к своим американским коллегам с требованием всё-же ввести санкции против «Северного потока-2», не согласится с позицией Госдепа. В украинском парламенте готовится соответствующее обращение к американским коллегам.

Мы обижены на западных партнеров. И Зеленский демонстрирует это. Он рассчитывал на совсем другой уровень поддержки, хотя бы времён Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. И из-за этого он теряет, в какой-то мере, внешнюю поддержку и ищет точки опоры внутри страны, он пытается приструнить олигархов, подавить политических оппонентов.

А там (в Европе) его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди. Они говорят: «таким образом ты хочешь дискредитировать нашу политическую позицию? Показать что мы не патриоты, повлиять на общественное мнение внутри наших стран, показать что мы – российские партнёры? И для чего ты это говоришь? Это вопросы для обсуждения за кулисами, ставь вопросы за кулисами, предлагай модели – как договориться, предлагай модели, как компенсировать Украине убытки от этого всего. Но для чего ты нас публично критикуешь? Это неправильно». Там так это оценивают», – резюмировал политолог.