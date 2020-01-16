Европа лишила Украину возможности защищать своих аграриев

16.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина лишилась права поддерживать своих фермеров и оказывать им протекцию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Напомню, что в сводном бюджете ЕС 48% всех отчислений идут на поддержку фермерства и сельскохозяйственной аграрной отрасли. Что касается Украины, согласно Соглашению об ассоциации, Украина вообще лишена таких протекционистских возможностей для защиты украинских фермеров», – сказал Бондаренко.

По его словам, Соглашение об ассоциации с ЕС противоречит как внутреннему украинскому законодательству, так и международным нормам.

«То есть у нас по Соглашению об ассоциации меньше возможностей, чем в рамках ВТО. Дело в том, что целый ряд пунктов Соглашения об ассоциации противоречит как нашему внутреннему законодательству, так и международным нормам. Хотя об этом говорили ещё в 2014 году», – добавил эксперт.