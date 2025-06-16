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Евросоюз собирается наложить санкции на «руины «Северных потоков» на дне моря, но при этом закупает российский СПГ у Бельгии.

Об этом немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт завила в интервью писателю Марку Фридриху, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому они сейчас готовят еще один пакет санкций, который не позволит снова запустить эти трубы. Это тоже безумие, потому что мы все еще покупаем российский газ. Он часто поступает через Бельгию. Русские сжижают газ и отправляют его в Бельгию. Бельгия является одним из крупнейших экспортеров газа. Загвоздка в том, что у Бельгии нет собственного газа, но это один из крупнейших импортеров российского газа», – сказала Вагенкнехт.

Тем самым она подтвердила подозрения эксперта по энергетике Бориса Марцинкевича. Он затруднился привести точную статистику поставок российского газа в ЕС, потому что ее не существует. Российский СПГ поставляется частными китайскими компаниями не только бельгийскими, но и испанскими, и французскими частными фирмами.

«Пока еще гражданства для молекул природного газа никто не вводил, немецкие компании могут говорить, что они российский газ не покупают. Чистая правда – бельгийский газ. Красивый, настоящий, европейский», – сказал Марцинкевич в интервью «БалтНьюз».

Он полагает, что европейские фирмы, которые закупают СПГ в США, поставляют его в Латинскую Америку.

Аналитики из центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA подсчитали, что с 5 декабря 2022 года крупнейшим покупателем СПГ из России был ЕС, который приобрел 49% российского экспорта сжиженного газа. Лидирует по покупкам Франция, которая ввезла российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро.

По данным АИС, газовозы, которые в прошлом году вывезли первые партии с проекта «Арктик СПГ 2» и попали под санкции США, активизировались.

Как сообщает американский «Блумберг» на принадлежащем НОВАТЭКу «Арктик СПГ-2» несмотря на санкции запущена вторая производственная линия. При этом итальянские компании с начала СВО поставили «Арктик СПГ-2» компонентов на 193 млн евро в обход санкций.

Коммерческий директор Cheniere Energy Анатол Фейгин прогнозирует, что в ближайшее время санкции с «Арктик СПГ-2» будут сняты.