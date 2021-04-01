Европа мечтает о захвате Украины российской армией – Жириновский

12.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Европа будет только рада вхождению российских войск на территорию Украины, потому что эта неспокойная и нищая страна является для них крайне острой проблемой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европе выгодно убрать гнойник – Украину. Югославия успокоилась, Афганистан далеко, Ближний Восток тоже, а тут – прямо в сердце Европы – огромная территория с населением тридцать миллионов человек, потому что многие уехали, и уже не вернутся туда.

Я уверен, что внутренне европейцы будут рады, что если русская армия подойдёт к границам Германии, Австрии, Венгрии, как это было во времена СССР и никуда дальше не пойдёт. И закончится возня вокруг этой Украины – несуществующего государства. Этот конфликт выгодно разрешить всем, мешают только американцы», – сказал он.

Также политик отметил, что когда русские войска пройдут Украину и выйдут к границам Германии и Польши, европейцы побегут сдаваться.

«Вы не знаете человеческую психологию – когда в Европе увидят, что войска подошли к границам Венгрии, Австрии, Германии, Польши, прибегут все, всё сдадут, если нужно и весь золотой запас сдадут», – заключил Жириновский.