Европа мёрзнуть не собирается: «Северный поток-2» включат на полную мощность – немецкий эксперт

06.09.2021 18:23 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Директиву о том, что «Газпром» сможет заполнить не более 50 процентов объема «Северного потока-2», предоставив вторую половину независимому поставщику, европейцы при необходимости обойдут, даже не задумываясь.

Об этом по видеосвязи из Берлина в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я так понимаю, что Европейская энергетическая хартия предполагает заполнение газовой трубы со стороны РФ лишь на 50 процентов, и это чуть ли не единственное условие, и то, на чём сейчас настаивают украинцы, но, насколько мне известно, ваши газовые хранилища тоже пусты, и вам деться-то будет некуда», – отметила телеведущая Ольга Скабеева.

«Как только зима будет холодной, а она будет холодной, то очень быстро европейцы забывают об этих директивах. Так, кстати, было и с «Северным потоком-1». Тоже сказали, что только на 50 процентов можно нагружать его, а потом, когда нуждается Европа в газе, а других больших возможностей закупать газ нет (правда, из Норвегии получаем газ, через Турцию, но американский сжиженный газ пока сюда в таких объёмах не приходит), конечно будем нуждаться в российском газе. И лучше получать его из России, нарушив эту директиву, сделав определённые исключения, чем мёрзнуть. И это, по-моему, в логике вещей», – ответил Рар.