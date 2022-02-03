Европа может спать спокойно: Тихановская пообещала не размещать ядерное оружие

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Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская пообещала не размещать в своей стране ядерное оружие.

Об этом она сообщила на встрече с главой ICAN (Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия) Беатрис Финн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нелегитимный режим заявил, что может вернуть Беларуси ядерное оружие. Теперь они убрали из своего проекта Конституции положения о безъядерном статусе и нейтралитете. Это открывает Беларусь для размещения ядерного оружия, что делает нас мишенью в потенциальном вооруженном конфликте. Кроме того, отказ от нейтралитета может втянуть Беларусь в чужие войны. Эти войны не будут иметь ничего общего с национальными интересами Беларуси. Мы должны избежать этого любой ценой. Мы надеемся, что будем работать вместе с госпожой Фин, ICAN и другими международными субъектами, чтобы гарантировать, что Беларусь останется безъядерным и нейтральным государством», – цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

В ноябре в интервью РИА «Новости» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит России разместить ядерное оружие на территории своей страны в случае, если США перенесет свое ядерное оружие из Германии в Польшу. В декабре этот тезис подтвердил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.