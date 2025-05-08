«Европа на первом месте, но лучше иметь американские самолёты» – бельгийский министр обороны
Американские истребители Ф-16 станут дороже для стран ЕС, потому что европейские запчасти для них будут облагаться новыми торговыми пошлинами.
Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ф-35 это не только американская программа, это международная программа. И мы все в ней участвуем. Мы будем покупать больше Ф-35, но мы попросим производить их в Италии. Нам также нужно больше экономической отдачи от Европы. Я думаю, что администрация это поймет, потому что это та же логика, только наоборот. Когда вы боретесь за рабочие места, вы вкладываете больше средств в оборону.
Мы будем бороться за наши рабочие места, потому что мы значительно увеличиваем наш бюджет. Это нормально. Америка на первом месте, но и Европа тоже», – сказал Франкен.
При этом он раскритиковал попытку ЕС создать свои истребители, разработка которых обойдется в 40-50 млрд евро. Поэтому Бельгия собирается закупить 350 Ф-16.
«Все говорят о европейской оборонной интеграции. Но когда вы видите самую крупную инвестиционную программу на ближайшие 30-40 лет в области обороны — это реактивный истребитель шестого поколения. А вы знаете, что у истребителя Ф-35 «Стелс» пятого поколения мощность составляет 5 единиц. И нам нужен европейский истребитель «Стелс» шестого поколения, потому что сейчас многие люди в Европе спрашивают: «почему вы покупаете американские Ф-35? Нам нужен наш собственный европейский самолет».
Я отвечаю: хорошо, но Ф-35 доминирует, он превосходный. У него лучшие технологии, и ни один европейский самолет даже близко не подходит», – убеждал Франкен.
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