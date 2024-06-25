Европа на пороге прямого вмешательства в конфликт на Украине – военкор

Максим Столяров.  
25.06.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рост эскалации достигает таких масштабов, что вероятность втягивания Европы в конфликт на Украине – растёт с каждым днём, хотя ещё полгода назад такой сценарий казался фантастикой.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рост эскалации достигает таких масштабов, что вероятность втягивания Европы в конфликт на Украине –...

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«Думаю, что Россия будет одна противостоять [в случае втягивания в войну Европы], никто нам не поможет. Хотя, есть ОДКБ, но я не уверен, что какие-то страны Средней Азии выступят с нами единым фронтом. Возможно, белорусы, потому что им-то деваться точно некуда…

Насколько велики шансы втягивания в войну Европы? Я бы ещё полгода назад сказал бы, что настолько малы, что это процент в районе статистической погрешности», – сказал Коц.

Однако сейчас, по его словам,  «постепенно эскалация идёт по совершенно страшному сценарию», и ничего уже исключать нельзя.

«Как участие отдельных стран по собственной инициативе за рамками Североатлантического альянса, так и какие-то объединённые операции, может быть, ограниченные, может быть, неограниченные. Но сегодня я такую возможность уже вполне допускаю, к сожалению», – добавил военкор.

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