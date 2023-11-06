Европа на свою голову послушала Зеленского и Байдена

Игорь Шкапа.  
06.11.2023 13:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1123
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, США, Украина, Экономика


Лидеры Евросоюза перестали отстаивать интересы стран, входящих в это объединение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Лидеры Евросоюза перестали отстаивать интересы стран, входящих в это объединение. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он обратил внимание на заявление венгерского премьера Виктора Орбана, признавшего, что план ЕС победить Россию на поле боя руками Украины провалился.

Автор считает, что «еврочиновникам просто не разрешили как-то иначе рассматривать украинскую ситуацию, чем это было сделано в Вашингтоне».

«Но в Вашингтоне ситуацию уже переоценили, поскольку напрямую говорят теперь не о некоем «цивилизационном выборе» и защите демократии, а об интересах США и американского ВПК. И что в таком случае делать нынешним руководителям ЕС? Признать, что защищали чужие интересы и легли под ВПК чужой страны? Продолжать уничтожать свою экономику в пользу США?», – задается логичными вопросами политик.

Он прогнозирует, что все это приведет не к расширению, а развалу ЕС.

«Если руководители ЕС слишком серьезно отнеслись к высказываниям Байдена, потерявшего от возраста способность ясно мыслить, и украинского комика Зеленского, который всю жизнь шутил на потеху публики, то это их проблемы и ответственность.

И им полезно послушать позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана или словацкого премьера Роберта Фицо, назвавшего Украину самой коррумпированной страной мира, ведь они отстаивают национальные интересы своих стран. Может, тогда руководство ЕС поймет, что действует против собственных национальных интересов», – резюмировал Медведчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть