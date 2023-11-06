Европа на свою голову послушала Зеленского и Байдена

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Лидеры Евросоюза перестали отстаивать интересы стран, входящих в это объединение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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Он обратил внимание на заявление венгерского премьера Виктора Орбана, признавшего, что план ЕС победить Россию на поле боя руками Украины провалился.

Автор считает, что «еврочиновникам просто не разрешили как-то иначе рассматривать украинскую ситуацию, чем это было сделано в Вашингтоне».

«Но в Вашингтоне ситуацию уже переоценили, поскольку напрямую говорят теперь не о некоем «цивилизационном выборе» и защите демократии, а об интересах США и американского ВПК. И что в таком случае делать нынешним руководителям ЕС? Признать, что защищали чужие интересы и легли под ВПК чужой страны? Продолжать уничтожать свою экономику в пользу США?», – задается логичными вопросами политик.

Он прогнозирует, что все это приведет не к расширению, а развалу ЕС.

«Если руководители ЕС слишком серьезно отнеслись к высказываниям Байдена, потерявшего от возраста способность ясно мыслить, и украинского комика Зеленского, который всю жизнь шутил на потеху публики, то это их проблемы и ответственность. И им полезно послушать позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана или словацкого премьера Роберта Фицо, назвавшего Украину самой коррумпированной страной мира, ведь они отстаивают национальные интересы своих стран. Может, тогда руководство ЕС поймет, что действует против собственных национальных интересов», – резюмировал Медведчук.