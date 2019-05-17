Европа надурила Украину – в Киеве призывают к новой авантюре

17.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, ставшее поводом для государственного переворота на Украине, обернулось невыгодными для Киева условиями – ЕС по-прежнему ограничивает доступ украинских товаров на свой рынок, используя квоты.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат от «Радикальной партии Ляшко» Виктор Галасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша команда настаивает на пересмотре торгового соглашения с Европейским Союзом. Потому что те квоты, которые сегодня установлены, являются абсолютно мизерными, они исчерпываются за месяцы, а некоторые – за десятки дней.

Украинские производители, работники аграрного сектора теряют миллиарды долларов. И это – потери каждого украинца, потому что из-за этого недополучает бюджет и слабеет гривна», – сказал он.

Впрочем, не урегулировав ситуацию с ЕС, Галасюк предложил Украине ввязаться в еще одну авантюру – торговую войну США и Китая.

«Сегодня США и Китай ведут друг против друга самую масштабную за всю историю войну. В мировой экономике происходят тектонические изменения. Украина может выиграть значительный кусок мирового экономического пирога в случае, если не будет наблюдателем, а будет проводить активную мировую политику», – добавил нардеп.