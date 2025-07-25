Европа нарывается на войну, которую бесспорно проиграет – американский экономист
Страны западного блока всячески пытаются спровоцировать российское руководство на эмоциональную эскалацию.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил американский экономист Мартин Армстронг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чего вы вообще ожидаете за 50 дней? Что Путин упадёт на колени: «Мне очень жаль, я выведу всех из Украины и заплачу за весь ущерб». Вы действительно этого ожидаете?
Вы не можете этого сделать. Путин – самый умный и ответственный лидер на данный момент. Он провёл столько красных линий. «Не давайте никаких ракет дальнего действия» – они это делают.
Я знаю, что приказ ВСУ вторгнуться в Курскую область поступил от МИ-6, они сделали всё возможное, чтобы заставить Путина эмоционально отреагировать, и атаковать что-нибудь в НАТО, чтобы они могли заявить, что он начал войну.
Вся эта чушь о том, что Путин злой – давайте будем реалистами. Если вы уберёте Путина, то получите кого-то вроде Медведева, который эмоционально нажмёт на кнопку», – сказал Армстронг.
При этом он подчеркнул, что Европа «без вариантов» проиграет в случае крупномасштабной войны с Россией.
«Мне неприятно это говорить, но Европа проиграет. Потому что Китай понимает, что это не война с Украиной. Это всё чушь. Это война Россия против НАТО. И если Китай позволит России пасть, то они будут следующими. А значит, они не позволят этого», – добавил он.
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