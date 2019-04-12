«Европа нас предала!» – Ляшко закатил концерт в Верховной Раде

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В то время, пока население Украины отвлечено на сдачу анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, Европа всё больше отворачивается от «незалежной» в сторону России.

Об этом в ходе планерного заседания Верховной Рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня ночью вернулся из Страсбурга, где, к сожалению, Совет Европы проголосовал за пророссийскую резолюцию, которая, фактически, открывает путь для возвращения российской делегации в ПАСЕ. И это прелюдия к снятию антироссийских санкций, которые заканчиваются в июне месяце», – возмутился он.

Ляшко, обвинив Европу в лицемерии и предательстве, добавил, что на международном фронте происходит антироссийский реванш.

«У европейцев, которые на словах рассказывают, как они помогают Украине, можно поучиться лицемерию и «зраде», которая происходила в ПАСЕ. В то время, когда миллионы украинцев потешаются и с удовольствием наблюдают за баттлом-анализом, на международном фронте Украина проигрывает, и происходит, фактически, российский реванш», – резюмировал радикал.