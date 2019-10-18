18.10.2019, Львов , Остап Тризубов
 
ЕС, Львов, Общество, Политика, Россия, Украина
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Европа не даёт разродиться беременной Украине – Фарион

Европейское сообщество не желает сосуществовать вместе с беременной национализмом Украиной.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявила экс-нардеп от ВО «Свобода», одиозная русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир националистичен. Этот мир категорически не хочет, чтобы в центре Европы родилось еще одно националистическое государство, потому что оно для них будет конкурентом. Мы пассионарная нация. У нас сильное пассионарное ядро!

Посмотрите, у нас родился уже третий Майдан. Это просто так не рассосется. Это почти как беременность.

Мы беременны новой идеей – бороться за свою землю.

Как женщина, которая никогда не отдаст своего ребенка. Поэтому необходимо еще больше количество людей, чтобы мы стали качественно сильнее», – заявила националистка.

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