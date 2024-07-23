Европа не давит, но с нетерпением ждет, когда Украина откажется от территорий – иноагент Касьянов:

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Европейский союз не будет давить на Украину, чтобы она добровольно отказалась от претензий на территории, освобожденные Россией.

Об этом в интервью украинской «Фабрике новын» заявил бежавший от правосудия экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что сегодня кто-либо из европейских политиков готов об этом говорить. Безусловно, есть настроения, чтобы закончить войну. И закрыли бы глаза, если бы украинцы согласились на территориальные уступки для того, чтобы достичь мира. Такое было бы. Все подтверждают в один голос, что это должна решить Украина. Мы ее не хотим заставлять. Путин, конечно, ждет, что для того, чтобы сократить свои финансовые затраты – Европа будет давить на Украину, но Европа говорит в ответ на эти путинские ожидания: мы не будем давить. Мы будем поддерживать столько, сколько надо. Пусть Украина сама определит, на каких условиях может быть достигнут, если не мир, то прекращение огня», – рассуждал Касьянов.

Так он прокомментировал недавнюю статью экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предлагает Украине признать российскими Крым и ту часть Донбасса, которая была освобождена на момент 24 февраля 2022 года.