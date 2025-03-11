Европа не допустит прекращения войны – Карасев

Вадим Москаленко.  
11.03.2025 09:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Европейские лидеры не допустят мира и попытаются подтолкнуть США к продолжению войны против России.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры не допустят мира и попытаются подтолкнуть США к продолжению войны против России....

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«Большинство европейских стран не хотят отправлять миротворцев на Украину без участия Штатов или хотя бы поддержки с воздуха и разведки. Их задача – нажать на какие-то нужные рычаги в среде республиканцев, или каких-то лоббистов, для того, чтобы склонить Трампа на их план завершения войны. Но нам территорий не вернет никто. Вот мне нравится, сегодня все говорят про капитуляцию. Ну хорошо, верните территорию. Кто вернет территорию в ближайшее время? Что делать тогда? Вообще не подписывать?» – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что Европа будет всячески саботировать мир и подталкивать США к войне, потому что боится остаться без американских денег.

«Вопрос не в том, будет ли война. Вопрос в том, как закончится война. И какой будет мир послевоенный. Кто даст гарантии? Ну с Макроном понятно – это фактически заморозить войну и превратить в новую холодную войну. Главное для него – чтобы Америка отсюда не ушла, чтобы она осталась, чтобы НАТО осталась. Потому что все прекрасно понимают, без Америки Европа – ничто», – добавил политолог.

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