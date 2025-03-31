Европа не обеспечит Украину даже снарядами – Чаплыга
Без помощи США и некоторых союзников, страны ЕС не смогут обеспечить Украину даже снарядами.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа не сможет заменить США в плане помощи. Недавно был саммит ЕС, там на достаточно высоком уровне, где Кая Каллас, требовало выделить 40 миллиардов Украине на военную поддержку. Речь шла даже не столько про 40 миллиардов в Украине, сколько 40 миллиардов на внутреннее перевооружение Европы, то есть самим себе по большому счету, а нам уже поставки продукции. Но рабочие места и экономику они разогревали бы свою.
В результате они на это не согласились. Они не пошли на это, сказали – нет. Тогда она уменьшила свои требования или предложения, и сказала, давайте 5 миллиардов, и вот эта дежурная тема – «2 миллиона снарядов». Ну вот красиво звучит. Помните, чешские… там было, в результате непонятно что, но Чехия поднялась нормально. В результате цена была в 2,5 или в 3 раза дороже, чем заявленная. Потом завод сгорел, вместе с бухгалтерией», – сказал политолог.
«Теперь Каллас предлагает отдавать 5 миллиардов, значит, на 2 миллиона снарядов. Вообще не проблема, да хоть 100 миллиардов. Проблема в том, что произвести такое количество снарядов в мире практически невозможно. Ну, то есть, вы можете иметь хоть триллионы, но кто-то должен создать порох, оболочку, всё это собрать и так далее. Этого нет», – отметил он.
«Но есть на складах в Турции, и промышленность Турции может делать, и есть в Южной Корее. Южная Корея может делать. Франция и Италия первыми сказали, что мы не дадим даже 5 миллиардов, если хотя бы одно евро выйдет за пределы Евросоюза? Потому что у Франции крупнейший ВПК, они зарабатывают со всей Европы на этом.
И они уперлись. Но даже если бы они взялись это делать, они физически не могут это произвести, потому что нужны компоненты для этого всего. Компонентов нет. Это не монополия, но, скажем так, очень большую долю рынка, компонентов, которые нужны, контролируют до сих пор Россия и Китай», – подытожил Чаплыга.
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