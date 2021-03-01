Европа не обойдётся без «Северного потока-2» – немецкий инвестор

01.03.2021, Москва, Игорь Петров

Российский газ необходим для экономики Европы, особенно с учетом целей «энергетического перехода» и декарбонизации. «Северный поток-2» будет играть важную роль в укреплении энергетической безопасности ЕС.

Об этом в ходе дискуссии «Газопроводные проекты из России в ЕС: риски и перспективы» заявил член правления Wintershall Dea GmbH Тило Виланд, ответственный за Россию, Латинскую Америку и газотранспортные проекты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Поставки из России – основа для энергетики Европы. И так останется и в будущем. Европе повезло, что большая часть резервов природного газа мира находится на расстоянии трубопровода, в России.

Как представитель одного из инвесторов «Северного потока-2» я четко говорю о том, что мы убеждены, что этот газопровод необходим для Европы. Надеемся, он будет завершен и введен в эксплуатацию как можно быстрее. «Северный поток-2» поможет увеличить ликвидность на рынке и укрепит устойчивость нашей инфраструктуры, а также обеспечит стабильные цены.

И я говорю не просто как представитель одного из инвесторов, но и как европейского бизнеса – «Северный поток-2» будет иметь положительный эффект и на конкурентоспособность, и на экологическую безопасность ЕС в средне- и долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что собственная добыча газа в Европе снижается, а поставки из других регионов будут постоянно сокращаться. Пропускная способность «Северного потока-2» – 55 млрд куб.м., и это может компенсировать снижение поставок.

Кроме того, в европейском энергетическом секторе идет изменения, «зеленая сделка» Европы и водородная стратегия Европы – очень важные примеры. Природный газ играет важную роль в декарбонизации уже сейчас, замещая уголь. Партнерство в энергетике между Европой и Россией будет играть в этом переходе большую роль. Мы уже видим, что Россия признает потенциал водорода и создает водородную экономику. Я уверен, что в будущем российский газ не потеряет свое значение.

Вот почему нам необходим «Северный поток-2» – современная и эффективная система трубопроводов. «Северный поток-2» – европейский проект с европейскими инвесторами. И этот проект по-прежнему поддерживает ряд европейских правительств», – резюмировал Тило Виланд.