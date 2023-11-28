«Европа не поможет» – украинцам не избежать отключений света даже без российских ударов – министр
Украинские потребители не смогут избежать отключений электричества даже без российских ударов. Существующей генерации не хватит на всю страну, если температура воздуха опустится нише 8 градусов мороза.
Об этом в эфире «Укринформ» заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас уничтожили, захватили или повредили 50% общей генерации, которая у нас была до войны. Причем, где-то 70% угольной генерации, которая нужна как маневренные мощности в нашей энергосистеме. Соответственно, с понижением температуры, а понижение температуры на каждый градус Цельсия для украинской энергосистемы означает рост спроса где-то на 200 Мегаватт, значит, на один градус Цельсия нужно один дополнительный энергоблок включить. А включить нечего.
Нехватка генерационных мощностей прогнозировалась, об этом было очень много разговоров на протяжении летнего сезона и на протяжении ремонтной кампании. Сейчас понятно, что в большинстве при температуре -8,-10,-15 градусов мы железно будем иметь очень серьезный дефицит, мы уже его получили на несколько дней и перекрыли его при помощи европейских партнеров.
«Укрэнерго» оперативно получал аварийную помощь от Польши, Румынии и Словакии… При -8 и ниже, по нашим оценкам Центра исследования энергетики, и рассчетам, не будет чем покрывать этот дефицит. К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения. Потому в какой-то момент настанет время, когда придется ограничивать потребление в пиковые часы. То есть, между 8 и 10 утра или между 17 и 21 вечера», – заявил Галущенко.
Спасибо!
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