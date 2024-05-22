Европа не считает Украину защитницей Запада – Кох

Елена Острякова.  
22.05.2024 17:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Европе никто не считает, что Украина защищает их от России.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе никто не считает, что Украина защищает их от России. Об этом сбежавший...

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«А почему это так? Почему завтра вся Украина, а затем вся Европа. Что, Европа населена полулюдьми-полупчелами, которые будут смотреть, как Путин заходит, всех режет и убивает, и только глазками хлопать: Украина, спаси нас. Вы что думаете, здесь воевать некому?», – сказал Кох.

Он призвал «не преувеличивать боевитость украинцев»: «когда в Киеве говорят о «слабой Гейропе», они разгоняют нарратив Кремля». Кох уверяет, что только одна Германия готова выставить в случае возможного конфликта армию от миллиона до 10 млн. То же самое касается и других стран.

«Откуда такое переживание вдруг за Европу взялось? Не переживайте. Проиграем, так проиграем, зато ничьей помощи не попросим. Тем более, чем вы нам можете помочь», – сказал Кох.

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