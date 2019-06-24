Европа не справляется: В Сербии предлагают подключить Россию к переговорам по Косово

24.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Отмена саммита в Париже, где в начале июля планировалось провести переговоры по ситуации вокруг Косово, связано с деструктивной позицией верхушки албанских сепаратистов, ставящих в неловкое положение лидеров Евросоюза.

Об этом в интервью телеканалу Pink заявил министр иностранных дел Ивица Дачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник пояснил, что лидеры Франции и Германии не хотели вновь сталкиваться с оскорбительным поведением косовского «президента» Хашима Тачи, настаивающего на неспособности Евросоюза урегулировать кризис и необходимости привлечения к переговорам своих покровителей из США.

«Они в обмен на отмену 100% пошлины для сербских товаров предлагали либерализацию виз в Косово и помощь на пути в ЕС. Харадинай спросил их, кто ему это гарантирует, тем самым показав, что ему нужен чуть более сильный гарант, чем они», – сказал Дачич.

При этом из Приштины приходят подтверждения того сепаратисты не намерены отказываться от своего ультиматума. Харадинай в очередной раз сообщил, что пошлины отменят только тогда, когда Сербия признает независимость Косово.

Дачич заметил, что перенос сроков саммита в Париже также на руку американцам – они получают доказательство того, что проблема Косово не может быть решена силами Европы без Штатов.

Однако, США не могут быть беспристрастными участниками урегулирования, поскольку занимают сторону албанских сепаратистов.

В интервью Informer сербский аналитик Деян Вук Станкович напомнил, что это не Сербия, а албанцы при попустительстве США нарушают все достигнутые ранее договоренности, что и мешает возобновлению диалога по Косово.

«Я боюсь, что диалог будет очень трудно разблокировать», – добавил он.

Отмена налогов, формирование Сообщества сербских муниципалитетов и аннулирование политических решений и резолюций, в которых Сербия обвиняется в предполагаемом геноциде против косовских албанцев – это то, что Станкович называет «багажом великого албанского национализма».

«Я думаю, что прежде чем приступить к диалогу, пошлины должны быть безоговорочно отменены, и я считаю, что Сербия не должна соглашаться на какую-либо условную отмену этих налогов, на какое-то временное приостановление в качестве якобы доброго жеста албанской стороны. Что касается разблокирования переговорного процесса – всё то, что было согласовано до сих пор, должно быть выполнено. Насколько я знаю, в выполнении того, что написано и подписано в Брюссельском соглашении, существует асимметрия», – сообщил Станкович.