Европа не успевает развернуть мощности для Украины – запасы истощаются

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Достаточно скоро военные поставки западных стран на Украину могут существенно сократиться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

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«В Европе запасы действительно значительно истощены. Уже израсходован практически весь запас советских танков, которые оставались в некоторых странах со времен Варшавского Договора. Небольшое количество осталось у Венгрии, Румынии и Польши, но передавать их ВСУ не будут, поскольку это уже будет означать ослабление своих частей и подразделений», – сказал Крамник в интервью «Известиям».

По его словам, то же самое можно сказать и о боеприпасах.

«Их тоже не рискуют уже передавать. Довольно значительные запасы пока сохраняются у Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что они передавали достаточно много вооружения, это была относительно небольшая часть от всего объема имеющихся у них запасов, что явно демонстрировало желание Вашингтона переложить всю ношу по поддержке Украины на европейцев. Сейчас очевидно, что будут проблемы с поддержкой ВСУ на том же уровне. Как из этой ситуации будет выходить НАТО – покажет только время», – говорит эксперт.

Он считает, что уже осенью на линии боевого соприкосновения мы заметим снижение уровня военной поддержки Украины, что станет ощутимо, когда ранее обещанные и анонсированные пакеты помощи уже будут переданы, а новые же станут заметно скуднее.

Собеседник издания добавил, что Европа не сможет быстро развернуть производство военной техники и боеприпасов.

«Ни одно производство не разворачивается, как по взмаху волшебной палочки. На это нужно время. Условно говоря, если бы такое решение было принято летом прошлого года, то этой осенью мы бы могли увидеть какое-то увеличение поставок. Собственно, наши специалисты по западному ВПК ждали, что такие решения будут приняты, но их не последовало. То есть сейчас они разворачивают производство и увеличивают его на имеющихся мощностях, а это довольно ограниченные возможности. Они не позволят поддерживать даже те объемы помощи, которые уже были ранее», – прогнозирует аналитик.

Он не исключает, что Украина вообще может остаться без военной помощи Запада.

«Да, такой риск для Киева, безусловно, есть. Думаю, что тогда Запад начнет пытаться искать какое-то политическое решение существующего конфликта. Возможно, нас будут склонять к его заморозке. Посмотрим, насколько успешно у них это получится», – резюмировал Крамник.