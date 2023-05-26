Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обзвонили руководителей городов по всей Европе от имени мэра Варшавы Рафала Тшасковского и выяснили, страдают ли они без российских нефти и газа.

Обнаружилось, что Европа не замерзает без энергоносителей из России, но испытывает серьезные финансовые сложности.

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Представитель муниципалитета голландского города Гааги Вим Янсен пожаловался на то, что за последние два года цены на газ выросли почти в 4 раза – с 80 центов до 3 евро за кубометр.

«Дело не в доступности энергии, а в ценах на нее. Они высокие. Полагаю, что для жителей города они выросли в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом. Этот вопрос носит скорее финансовый, а не энергетический характер. Но жителям города это дорого обошлось», – сказал Янсен.

По его словам, страдает не только население, но и муниципальные учреждения – из-за недостаточного финансирования от правительства.

Глава столицы Болгарии Софии Йорданка Фандыкова тоже пожаловалась на то, что средства национальной помощи были задержаны более, чем на год. Не предоставляет помощь Болгарии и еврокомиссия, поэтому третью линию метро Софии пришлось стоить на свои.

«Мы столкнулись с необходимостью останавливать движение городского электротранспорта. В отношении газа ситуация не такая радужная. К счастью, наблюдается стабилизация: нас заверили, что поставки будут осуществляться в течение всего 2023 года. Но за цену на газ компенсации нет. Стоимости практически не подъемные для операторов, обеспечивающих отопление и движение электробусов. Они в стопроцентном владении муниципалитетов и находятся в крайне сложной ситуации. С точки зрения ценообразования ситуация аналогичная. Граждане крайне недовольны. Именно поэтому мы пытаемся добиться компенсации для обеспечения социально приемлемых цен. Дальнейшее повышение цен просто невозможно», – сказала Фандыкова.

Даже в богатой Швейцарии испытывают проблемы, признался мэр Берна Алек фон Граффенрид.

«Пока все хорошо, но мы зависим от российского газа гораздо сильнее, чем мы думали. Все еще одна треть отопления в Берне зависит от газа. В основном газ потребляется городами, поэтому они так сильно зависят от него. До войны 45% газа приходилось на поставки из России. Ситуация не очень комфортная. Мы пытаемся ее исправить, но это более долгосрочная задача и решить ее в одночасье не получится. В прошлом мы упустили эту возможность. Теперь мы вынуждены расплачиваться за это», – сказал Граффенрид.

А нищей Греции приходится расплачиваться за предательство единоверцев.

«Боюсь, что следующая зима будет еще сложнее. Особенно в контексте цен и поставок энергоносителей. Греческая позиция в отношении войны достаточно ясная. Несмотря на то, что у нас с Россией одна религия, наше правительство оказалось на правильной стороне истории. Но наше население теряет энтузиазм в данный момент», – признался мэр Афин Костос Бакояннис.

Наибольшую политическую подкованность продемонстрировала мэр ирландского Дублина Кэролайн Конрой. Она призвала европейцев «терпеть боль».

«Стоимость нефти и газа выросла, и это повлияло на всех в Ирландии. Проблема в том, что, если мы не перестанем использовать российские нефть и газ, то мы просто фактически будем финансировать войну, которую ведет Россия. Это очень тяжелая ситуация. Продолжим ли мы делать то, что делали раньше или попытаемся изменить положение дел, чтобы не зависеть от одной конкретной страны, которая использует это как тактику, чтобы добиться своего? Это очень сложно. Я не уверена, что мы сможем преодолеть кризис сразу. Люди сталкиваются со многими проблемами, но нам придется измениться. Изменения будут трудными для всех. Но возвращение к тому, что мы делали в прошлом, сделает этот процесс в будущем сложнее и дольше. Так что стоит потерпеть боль сейчас и сделать это как можно быстрее», – сказала Конрой.