Европа обречена, ее ведут по пути Украины – Ваджра

Новости Украины

Европа, которая превратилась в полного вассала США, обречена. Ей уготована судьба Украины, и Штаты ведут своего партнера по этому же пути.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу европейцам здесь и сейчас только соболезновать. Потому что Европа обречена, их ждут страшные времена. То, что сейчас происходит, – это только начало, их ждут очень страшные времена. Наша задача – эту беду всю оставить по ту сторону… Уничтожение Европы сейчас американцы осуществляют по украинскому сценарию, один к одному. То, что я наблюдал эти годы, что происходило с Украиной, сейчас просто один к одному, по той же схеме. Американцы не парятся – если схема работает, если она дает результат, они просто продолжают ее использовать. Вот, они сейчас наложили украинскую схему на Европу. Я европейцам сейчас сразу советую – вы очень внимательно посмотрите на Украину, в каком состоянии она сейчас пребывает, потому что эта судьба Украины ждет всю Европу, и вы ничего не сможете сделать. Весь трагизм Европы в том, что европейцы в той системе, которая у них выстроена за последние 30 лет, ничего не могут, они как бараны, которых отправляют на убой», – заявил Ваджра.