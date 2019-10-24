Европа обязала Украину выплатить экс-мэру Славянска 3600 евро

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения со стороны Украины и обязал украинскую сторону выплатить бывшему мэру Славянска Неле Штепе 3600 евро компенсации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в опубликованном решении ЕСПЧ. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{

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ЕСПЧ пришел к выводу, что в отношения Нели Штепы украинской стороной было нарушено две статьи Европейской конвенции по правам человека.

“Суд признал жалобы об отсутствии оснований для чрезмерного содержания заявителя под стражей в процессе об уголовном производстве против нее”, – говорится в финальном документе.

Также суд обязал Украину выплатить Штепе в течение трех месяцев 2600 евро за причинение морального вреда и 1000 евро на компенсацию судебных расходов.

Штепа подала иск против Украины в связи с нарушением пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, потому что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

Суд назначил рассмотрение дела Штепы на 21 ноября.

Напомним, Неля Штепа при Петре Порошенко несколько лет просидела без суда в СИЗО по надуманному обвинению в госизмене. Ей вменяли то, что она не смогла противодействовать вооруженному отряду Игоря Гиркина (Стрелкова) захватить Славянск в апреде 2014 года.