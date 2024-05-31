Европа оказалась главным апологетом войны с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наиболее милитаристскую политику по отношении к России ведут европейские страны, которые боятся её победы в СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Первой в рядах милитаристов и деструкторов красных линий выступает Европа, как ни странно. Нам казалось, и так оно и было, что первую скрипку в этой войне играли США. Но США выходят, отползают от войны на Украине, перекладывая бремя военной поддержки на Европу», – сказал Карасев.

«Было мнение, что Европа безропотно будет следовать за США в этом вопросе. Но нет. Вот тут они проявили невиданную стратегическую автономию, отказались от исключительной такой вассальской роли. Потому что они действительно боятся Россию, боятся, что она победит, а это Европу поменяют. Америка рано или поздно все равно будет отползать частично от Европы, выходить из ней. Она не тянет уже, чтобы везде», – резюмировал политолог.