Европа оказалась главным апологетом войны с Россией

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 10:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Наиболее милитаристскую политику по отношении к России ведут европейские страны, которые боятся её победы в СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наиболее милитаристскую политику по отношении к России ведут европейские страны, которые боятся её победы...

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«Первой в рядах милитаристов и деструкторов красных линий выступает Европа, как ни странно. Нам казалось, и так оно и было, что первую скрипку в этой войне играли США. Но США выходят, отползают от войны на Украине, перекладывая бремя военной поддержки на Европу», – сказал Карасев.

«Было мнение, что Европа безропотно будет следовать за США в этом вопросе. Но нет. Вот тут они проявили невиданную стратегическую автономию, отказались от исключительной такой вассальской роли. Потому что они действительно боятся Россию, боятся, что она победит, а это Европу поменяют. Америка рано или поздно все равно будет отползать частично от Европы, выходить из ней. Она не тянет уже, чтобы везде», – резюмировал политолог.

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