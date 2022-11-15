Европа оказалась слаба: американский политтехнолог объяснил, почему Зеленский заговорил о переговорах

15.11.2022  14:56 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина
Новости Украины

США побуждают Украину к переговорной риторике, потому что сомневаются в стойкости Европы.

Об этом в эфире телеканала Дом заявил американский политтехнолог Джейсон Смарт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США побуждают Украину к переговорной риторике, потому что сомневаются в стойкости Европы. Об этом...

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По словам Смарта, население США также считает, что Украина должна демонстрировать открытость к переговорам.

«Американцы в последнее время считают, что лучше бы Украине сказать публично, что они готовы к переговорам. Не из-за нас, не потому, что американцы не хотят воевать с Россией. Именно из-за того, что европейские партнеры показали себя слабыми, показали, что они хотят какие-то переговоры.

А если Украина просто скажет, что да, мы не закрыты к этому, то есть существует такая возможность, – это то, что Зеленский сказал, это уже дает какую-то надежду Европе, что когда-то скоро это закончится», – заявил Смарт.

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