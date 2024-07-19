Европа остаётся верной собакой Белого дома – румынский публицист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того как глобалистские партии в Европарламенте проголосовали за второй мандат Урсулы фон дер Ляйен, становится понятно, что Европа останется верной собакой Белого дома, готовой в любой момент прокусить штаны россиян и китайцев.

Об этом на своей странице в социальной сети написал румынский публицист Адриан Ончу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, Румыния также будет платить по счетам за поддержку Украины – тем более, что Дональд Трамп постепенно приближается к Овальному кабинету.

Самое печальное, по мнению публициста, то, что Урсула фон дер Ляйен, ранее обвиняемая в махинациях, почувствует себя вправе продолжать злоупотребления еще больше. Полученные 40 голосов в дополнение к необходимому минимуму подтверждают её иммунитет в отношении любой критики и особенно в отношении псевдопреследования, возглавляемого главным прокурором ЕС Лаурой Кевеши.

«Европейская политическая система остается глубоко коррумпированной в американской цепочке. И лучше всего это будет видно, когда планы Урсулы фон дер Ляйен осуществятся. Наиболее важные из них связаны с «совместными оборонными закупками» и созданием противоракетного щита, способного (по крайней мере теоретически) защитить весь союз. Другими словами, дополнительные деньги, отнятые «гоп-стопом» у стран-членов ЕС, помимо награбленных на двусторонней основе через Пентагон», – отмечает Адриан Ончу.

Европа, по его словам, останется первой скрипкой с точки зрения средств, вооружений и материально-технического обеспечения, предназначенных для Украины, с перспективой предоставления, в том числе регулярных войск.

«Если спросить ребят из банды Джо Байдена, никто лучше, чем Урсула фон дер Ляйен, не сможет возглавить ЕС. Особенно сейчас, в разгар «войны цивилизаций». Через настоящую паутину политико-экономических сетей, накормленных непрозрачными фондами, глобалистам из Белого дома удалось навязать своих лояльных людей в важнейших офисах Брюсселя. Таким образом, Европа продолжит вытягивать жилы из давосских филантропов», – пишет автор.

При этом, по словам Адриана Ончу, дела Европы будут ещё хуже, если Трамп будет избран президентом. Он сослался на слова румынского писателя-фантаста и глобалиста Кристиана Тудора Попеску, который настаивает на параллели Трампа и Гитлера, которая, скорее всего, и привела к недавнему покушению.

«Парадоксально, но не «жестокие» выступления трампистов вдохновили недовольных в Америке, а скорее мирные, выходящие за рамки здравого смысла, глобалисты, подобные Попеску», – заключает автор.