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19.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Европа останется без газа в случае войны на Украине

Новости Украины

В случае, если Россия отправит войска на защиту республик Донбасса, Запад остановит строительство газопровода «Северный поток-2». Украина будет вынуждена объявить войну РФ, что приведет к остановке транзита по ее территории. В результате Европа останется без газа и сама будет просить Россию завершить проект.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если она начнет защищать, то с большой вероятностью тема умрет. И тут возникает такой вопрос – тема умрет, все они скажут, что «Россия – агрессор, и поэтому продолжать строительство мы не поддерживаем».

Но, если так, то что делать Украине? Она, что, после этого ответа будет сидеть и никак не реагировать? Она просто вынуждена будет не просто ответить, а объявить военное положение, объявить войну, проголосовать в Верховной раде все это, и после этого поток газа через украинскую транспортную систему прекратится.

Ну, хорошо еще он прекратится летом, если это вот сейчас будет. А что зимой делать Европе? Она не может без российского газа. Им надо что, теперь вернуться: «Нет, достраивайте, пожалуйста, ребята». И они уже будут просить у русских что-то сделать, если такое произойдет», – заявил Погребинский.

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