Европа отказалась от финансирования Беломайдана

31.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Страны Европы, за исключением Польши, Латвии и Литвы, не собираются финансировать попытку госпереворота в Белоруссии.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия в экономическом плане слишком связана с Россией, и разорвать эти связи невозможно, потому что это разрушит белорусскую экономику. А предложить ЕС, при всех реальных доводах, Белоруссии ничего не может.

Сейчас ЕС еле наскребли финансы для спасения Италии, Испании и Греции от пандемии коронавируса. Ни у кого сейчас нет денег, чтобы вкладывать миллиарды в Белоруссию. Что означает вкладывать? Нужно приватизировать, обеспечить заход западных фирм, строить банковскую систему, привлекать инвесторов. Никто не знает, как, а главное – зачем это делать», – заявил Рар.

Также политолог отметил, что в Европе никто даже не надеется на возможность разворота Белоруссии в сторону Запада.

«Поэтому сейчас в Германии настаивают на том, чтобы Лукашенко разговаривал с людьми и в идеальном случае назначил перевыборы. Но в европейских странах нет иллюзий о том, что к власти придёт человек типа Порошенко. Скорее к власти в Белоруссии придёт человек, который тоже будет смотреть в сторону России.

Но есть отдельные страны в ЕС – Латвия, Литва и Польша, которые не согласны с такой точкой зрения. У них чешутся руки, и они действительно считают, что цветная революция в Белоруссии возможна.

Сегодня они считают себя фронтовыми государствами в отношении России, и они действительно мечтают о некой геополитике и о том, чтобы превратить Белоруссию в некий плацдарм или буферное государство для сдерживания России. Меня это всё пугает, потому что напоминает промежуток между Первой и Второй мировой войной», – заключил немецкий эксперт.