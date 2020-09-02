«Европа, открой глаза!» – Нафтогаз ухватился за «отравление» Навального в надежде остановить достройку «СП-2»

02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Строительство «Северного потока-2» угрожает украинскому газовому рынку и может привести к полномасштабному наступлению России на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Строительство «Северного потока-2», действительно является критическим вопросом для Украины, потому что мы считаем, что завершение этого проекта недопустимо.

Его завершение может вылиться в угрозу существования всего украинского рынка газа и создаёт множество других рисков для Украины, таких как полноценная российская агрессия – не гибридная, а полноценная военная атака на всём фронте.

Поэтому мы прикладываем все силы, чтобы пояснить нашим заграничным партнёрам, что этот проект не должен осуществиться, и пока мы это успешно делаем. Мы очень надеемся, что американский Сенат и Конгресс, так же как и в прошлом году, усилит санкции против этого проекта и лишит его возможности завершиться», – мечтает Коболев.

Также глава правления НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что его компания и украинский МИД на фоне «отравления Навального» прикладывают усилия к срыву реализации проекта «Северный поток-2».

«Последние события в России, к примеру, отравление Алексея Навального, что конечно является ужасным событием, которое добавляет европейским партнёрам понимания, с чем на самом деле борется Украина.

Переубедит ли это их, будет зависеть от работы украинских дипломатов, наших партнёрских отношений с западом и усилий компании НАК «Нафтогаз Украины», которая занимается лоббированием запрета проекта «Северный поток-2», – заключил Коболев.